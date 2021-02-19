Гаррі і Меган підтвердили королеві Британії, що не повернуться до монарших обов’язків

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно повідомили королеві Єлизаветі II, що не повернуться до виконання обов’язків членів королівської родини.

Про це заявив Букінгемський палац, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У заяві палацу йдеться, що королівські особи "засмучені таким рішенням", але Гаррі та Меган "залишаються дуже улюбленими членами сім'ї".

Почесні військові звання та королівський патронат пари, такі як приналежність Гаррі до Королівської морської піхоти, будуть повернуті королеві та "перерозподілені серед членів Королівської родини".

"Як свідчить їх робота за останній рік, герцог і герцогиня Сассекські продовжують виконувати свої обов'язки та служіння Великобританії та всьому світу і пропонують свою постійну підтримку організаціям, які вони представляли незалежно від офіційної ролі. Ми всі можемо жити життям служіння", - йдеться у заяві пари.

Гаррі та Меган минулого року оголосили про вихід з Королівської родини, але було домовлено, що через 12 місяців це рішення буде переглянуте знову.

8 січня 2020 року Гаррі та Меган опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки старших членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

На початку вересня Гаррі та Меган повідомили про підписання мультимільйонного контракту на виробництво документальних фільмів з гігантом онлайн-стрімінгового сервісу Netflix.

Вони також повернули Великій Британії 2,4 млн фунтів стерлінгів (близько $3 млн) за ремонт Фрогмор-котедж у Віндзорі.

Читайте також - "Втеча від бабусі: як житимуть принц Гаррі та Меган після скандалу в королівській родині"