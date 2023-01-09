В уряді "не помітили" зауважень ЄС до закону про КСУ, в якому не врахували рекомендацій "Венеційки"

В уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії.

Як повідомляє "Європейська правда", закон згадується у колонці віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної для Politico, у якій вона розповідає про євроінтеграційні досягнення України за пів року після отримання статусу кандидата.

Віцепрем’єрка відзначає, що в уряді проводили консультації з зацікавленими сторонами в Україні, експертами Єврокомісії, Ради Європи і Венеційської комісії, також процес ретельно відстежувала українська експертна спільнота. За її словами, попри труднощі у цих перемовинах "вдалося знайти збалансовані позиції щодо низки ключових питань".

Ухвалений закон щодо Конституційного суду Стефанішина згадує на першому місці, уникаючи згадок про зауваження, які лунали від української експертної спільноти та Єврокомісії.

"Парламент України вніс зміни до процедури обрання суддів Конституційного суду, створивши етичну раду з міжнародних та українських експертів для перегляду кандидатур з метою оцінки їхньої доброчесності та професійних якостей. Вперше відбір буде здійснюватися на змагальній основі і буде прозорим для громадськості та міжнародних партнерів України", - пише віцепрем’єрка.

13 грудня парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду" без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття - закликали Зеленського ветувати його.

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи.

Попри це, президент 20 грудня підписав закон.

У Єврокомісії після цього висловили очікування, що Україна повністю врахує рекомендації Венеційської комісії до закону №7662 про Конституційний суд.

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