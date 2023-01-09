В Кабмине не заметили замечаний ЕС к закону о КСУ, в котором не учли рекомендации "Венецианки"

В правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не стали комментировать сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей Конституционного суда так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда", закон упоминается в колонке вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, опубликованной в европейском Politico, в которой она рассказывает о евроинтеграционных достижениях Украины за полгода после получения статуса кандидата.

Вице-премьер отмечает, что в правительстве проводили консультации с заинтересованными сторонами в Украине, экспертами Еврокомиссии, Совета Европы и Венецианской комиссии, также процесс тщательно отслеживало украинское экспертное сообщество. По ее словам, несмотря на трудности в этих переговорах, "удалось найти сбалансированные позиции по ряду ключевых вопросов".

Принятый закон о Конституционном суде Стефанишина упоминает на первом месте, избегая упоминаний о замечаниях, которые звучали от украинского экспертного сообщества и Еврокомиссии.

"Парламент Украины внес изменения в процедуру избрания судей Конституционного суда, создав этический совет из международных и украинских экспертов для пересмотра кандидатур с целью оценки их добропорядочности и профессиональных качеств. Впервые отбор будет осуществляться на соревновательной основе и будет прозрачным для общественности и международных партнеров Украины", - пишет вице-премьер.

13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его.

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы.

Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

В Еврокомиссии после этого выразили ожидания, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону №7662 о Конституционном суде.

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