Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю Росії - Боррель

Для Європейського Союзу буде "червоною лінією", якщо Китай надішле зброю Росії для її війни в Україні.

Про це заявив у понеділок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

Попередження Борреля прозвучало через два дні після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен висловив "глибоке занепокоєння" тим, що Китай розглядає можливість надання потенційної летальної допомоги Росії у її війни проти України.

Згадуючи про зустріч, яку він провів у суботу з високопоставленим китайським дипломатом Ваном Ї, Боррель заговорив про "червону лінію". Він сказав, що ЄС стурбований можливим наданням зброї Росії.

"Я попросив його не робити цього, і висловив не тільки нашу стурбованість, але й те, що для нас це було б червоною лінією в наших відносинах", - сказав Боррель в Брюсселі, де у понеділок відбувалась зустріч глав МЗС ЄС.

"Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними", - сказав Боррель.

Інші міністри закордонних справ ЄС, присутні на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі, також застерегли Пекін не переходити цю межу.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що президент Китаю Сі Цзіньпін має намір виступити з "мирною промовою" в річницю початку війни в Україні, де, ймовірно, і буде представлений "мирний план".

За даними ЗМІ, на Заході побоюються, що "мирний план" Китаю підірве підтримку України в ООН.