Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие России - Боррель

Для Европейского Союза будет "красной линией", если Китай направит оружие России для ее войны в Украине.

Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

Предупреждение Борреля прозвучало через два дня после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность" тем, что Китай рассматривает возможность предоставления потенциальной летальной помощи России в ее войне против Украины.

Вспоминая о встрече, которую он провёл в субботу с высокопоставленным китайским дипломатом Ваном И, Боррель заговорил о "красной линии". Он сказал, что ЕС обеспокоен возможным предоставлением оружия России.

"Я попросил его не делать этого, и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это было бы красной линией в наших отношениях", - сказал Боррель в Брюсселе, где в понедельник проходила встреча глав МИД ЕС.

"Он сказал мне, что они не собираются этого делать, что они не планируют этого делать. Но мы будем оставаться бдительными", - сказал Боррель.

Другие министры иностранных дел ЕС, присутствующие на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, также предостерегли Пекин не переходить эту грань.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президент Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине, где, вероятно, и будет представлен "мирный план".

По данным СМИ, на Западе опасаются, что "мирный план" Китая подорвет поддержку Украины в ООН.