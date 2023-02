Литва передає Україні 36 зенітних гармат, які будуть ефективними проти "Шахедів"

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що у рамках анонсованого пакета допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних гармат, які допоможуть боротися у тому числі з "Шахедами".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Міністри зазначили, що на зустрічі вони обговорили подальшу допомогу, яку Литва могла б надати Україні відповідно до потреб - від зброї до навчання військових.

"Ми передаємо 36 зенітних установок, які допоможуть успішно боротися з дронами… Ми вже підготували 15 інструкторів і вони вже повернулися в Україну", - розповів Арвидас Анушаускас.

На брифінгу він не згадав назву систем, але вочевидь йдеться про шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну кількість.

Lithuania's latest military support for 🇺🇦 is several dozen L-70 anti-aircraft guns with ammunition. In the last two weeks, Ukrainian instructors in 🇱🇹 participated in the training of operating these cannons. After returning to 🇺🇦 they will train even more 🇺🇦 operators.