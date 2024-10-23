Опозиція обганяє Орбана, теракт у столиці Туреччини, Трамп розхвалював Гітлера: новини дня

На Заході визнали, що війська КНДР дійсно перебувають у Росії, а члени "Групи семи" перебувають на фінішній прямій щодо узгодження надання Україні багатомільярдної допомоги.

Британія збирається виділити ще близько 155 млн доларів на підтримку Коаліції морських сил і засобів, а Франція готує для нас літаки.

Європа продовжує посилювати оборону, а генсек ООН відвідав саміт БРІКС.

У Польщі радіостанція здійняла скандал з "ведучими", створеними штучним інтелектом.

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Про все важливе і цікаве за середу, 23 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Пентагон знайшов війська КНДР

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо.

Він зазначив, що якщо наміром військових КНДР є участь у війні Росії проти України, то це "дуже-дуже серйозне питання", яке матиме вплив не тільки у Європі, але й у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згодом речниця НАТО Фара Дахлалла заявила, що Північноатлантичний альянс отримав докази присутності північнокорейських військ у Росії та обговорює можливу реакцію на цю подію.

"Якщо цим військам судилося воювати в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії і ще одну ознаку значних втрат Росії на фронті", – додала вона.

Німеччина і Австрія викликали представників КНДР через оприлюднену інформацію.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що північнокорейські військові ще не перебувають на територїі України.

За його інформацією, наразі вони перебувають на Далекому Сході.

А глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде зазначає, що якщо Росії доводиться викликати на допомогу північнокорейські війська, це багато що говорить про її стан.

Гроші Україні за рахунок активів РФ

Сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно схвалила надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7.

Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Крім того, США у межах кредиту G7 дадуть $20 млрд.

Надані Україні кошти члени "Групи семи", у тому числі і ЄС, будуть повертати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Тобто, Києву не доведеться повертати надані кошти.

"Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім використовувала вартість цих активів для фінансування оборони постраждалої сторони, поважаючи верховенство права і зберігаючи солідарність", – заявив заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх.

Адміністрація Джо Байдена має намір розділити свою частку кредиту – 20 млрд доларів – між військовою та фінансовою допомогою Україні. Військова допомога, як відомо, повинна бути схвалена Конгресом США.

Сінгх анонсував узгодження деталей кредиту під час зустрічі міністрів фінансів "Групи семи", яка відбудеться цього тижня в італійському місті Стреза.

Військова і інша допомога Україні

Україна може не отримати обіцяне ЄС фінансування обсягом 4 млрд євро за механізмом Ukraine Facility, йдеться у листі заступника глави МЗС України Євгенія Перебийноса на адресу Кабміну, Офісу президента та Апарату ВР.

А все через зрив з ухваленням змін, що стосуються регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних справах про корупцію.

У Києва є часу до кінця жовтня, щоб встигнути виправити ситуацію.

Литва виділяє мільйон євро на підтримку євроінтеграції України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що атаки Росії по Чорному морю загрожують глобальній продовольчій безпеці. На сайті британського уряду повідомили, що Велика Британія додатково виділить ще близько 155 млн доларів на підтримку Коаліції морських сил і засобів.

Французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три апарати. Їх планують передати у січні-квітні 2025 року.

Посилення оборони Європи

Європа не тільки допомагає Україні, а й посилює власну оборону.

У США стурбовані військовими навичками, які Росія отримує в Україні.

"Вони модернізують свої сили на основі отриманих уроків, і я думаю, що це те, чим ми повинні бути стурбовані. Вони модернізують своє обладнання. Вони змінюють способи ведення бойових дій на основі вивчення досвіду боротьби з підготовленими на Заході силами в Україні", – попереджає генерал-лейтенант армії США Чарльз Констанца.

Нещодавно командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

На думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.

До речі, Польща через два місяці розслідування не знайшла порушення її простору "об'єктом" з України.

Литва придбає німецькі танки Leopard 2, а Фінляндія побудувала частину паркану на східному кордоні з Росією.

Міністри оборони Великої Британії та Німеччини підписали оборонну угоду, спрямовану на посилення безпеки обох країн, а також залучення інвестицій і створення нових робочих місць в оборонному секторі.

Серед іншого, нова оборонна угода, яка отримала назву Угода Триніті-хаус, передбачає будівництво заводу з виробництва стволів для артилерійських гармат німецького концерну Rheinmetall на британській території.

Трамп розхвалював Гітлера?

У Техасі в перший день завчасного голосування зафіксували рекордну явку.

The Hill зазначає, що підвищена явка найбільше проявилася у районах, де традиційно вища підтримка Демократичної партії (але сам штат Техас загалом традиційно голосує за Республіканську партію).

У штаті Джорджія, який є одним з "ключових" через мінливість симпатій виборців до демократів і республіканців, у перший день також була рекордна явка.

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп днями знову заговорив, що очікує фальсифікацій проти себе.

Крім того, у кампанії Дональда Трампа офіційно поскаржилися до виборчої комісії та звинуватили представників британської Лейбористської партії у "втручанні у вибори" через підтримку кандидатки в президенти від демократів Камали Гарріс.

Американський президент Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії і повинен бути "політично ізольованим".

"Ми повинні замкнути його. Політично ізолювати його. Ось що ми повинні зробити", – сказав Байден під оплески в передвиборчому офісі Демократичної партії в Конкорді.

А колишній голова апарату Білого дому Джон Келлі повідомив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово хвалив очільника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Келлі попередив, що Трамп – "безумовно, єдиний президент, який практично відкинув те, в чому полягає суть Америки, і що робить Америку Америкою, з точки зору Конституції, цінностей, того, як ми дивимося на все, включаючи сім'ю та уряд".

Газета The New York Times пише, що американський мільярдер та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс міг пожертвувати на передвиборчу кампанію кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс 50 млн доларів.

Як пише газета, така пожертва мала залишитися в таємниці, позаяк публічно Гейтс не підтримав Гарріс.

Опозиція обганяє Орбана

В Угорщині партія головного суперника Орбана вперше обійшла "Фідес" серед виборців, які визначилися.

За результатами опитування будапештського 21 Research Center, в першій половині жовтня опозиційна партія "Тиса" мала 42% підтримки серед виборців, які визначилися з вибором, а орбанівська партія "Фідес" відставала від неї з показником 40%.

Це вперше з 2010 року, коли опозиційна партія обігнала партію влади "Фідес" серед виборців, які визначилися з вибором.

У середу, в річницю Угорської революції, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з антиєвропейською промовою.

Він провів паралелі між комуністичним режимом, із яким угорці боролись у 1956 році, та Європейським Союзом. За його словами, нині тиск з боку Брюсселя на Угорщину зростає.

Угорський прем'єр додав, що зараз питання полягає в тому, "чи будемо ми підкорятися волі Брюсселя, чи відповімо так, як угорці в 1956 році".

"Ми не допустимо, щоб Угорщину знову зробили маріонетковою державою, васалом Брюсселя. Їм це не вдасться, ми, угорці, зробимо це знову", – підсумував він.

Також Віктор Орбан звинуватив лідерів ЄС у "втягуванні Європи у війну".

"Ми ще не були так близько до світової війни за останні 70 років", – заявив прем’єр Угорщини.

Також він знову розкритикував український "план перемоги".

"Згідно з ним, після перемоги на східному фронті Україна замість американців береться забезпечувати безпеку всієї Європи своєю зміцнілою армією. Тобто ми, угорці, одного дня можемо прокинутися із фактом, що в Угорщині знову дислокуються слов’янські солдати зі сходу. Ми цього не хочемо", – заявив Орбан.

Під час промови прем’єра Угорщини на урочистостях до річниці угорської революції до нього спробував прорватися чоловік, його затримали.

Теракт у столиці Туреччини

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в результаті теракту в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє і військову техніку, загинули чотири людини.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая зазначив, що загинуло вже п’ятеро людей.

ЗМІ повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.

Через теракт генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Рютте зазначив, що був "глибоко стурбований" повідомленнями про теракт, внаслідок якого є загиблі і поранені.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав, що "глибоко засмучений" терактом в Туреччині, яку він вчора відвідував з візитом.

Реакція на участь генсека ООН на саміті БРІКС

У Європейській комісії вірять, що візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт країн БРІКС у російській Казані допоможе посилити справу міжнародного співтовариства щодо припинення російського вторгнення.

Президент Латвії і глава МЗС Естонії розкритикували Гутерреша за поїздку на саміт БРІКС в Росію.

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