Експрезидента Албанії, підозрюваного в корупції, залишили під вартою

Суд проти корупції та організованої злочинності Албанії в середу, 23 жовтня, постановив, що експрезидент країни Ілір Мета повинен залишатися під вартою на час розслідування проти нього за підозрою у корупції, відмиванні грошей і приховуванні статків,

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Прокурори стверджують, що Мета під час перебування на посаді міністра економіки, торгівлі та енергетики Албанії зловживав своїми повноваженнями для впливу на різні підприємства для отримання фінансової вигоди.

Вони також стверджують, що перед тим, як стати президентом Албанії у 2017 році, Мета не задекларував про близько 460 тисяч доларів, які використав для послуг лобістів у США.

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Поки що албанському експрезиденту не висунули звинувачень, за які йому загрожує до 12 років в’язниці. Але суд дозволив утримувати його під вартою, поки триває розслідування.

Ілір Мета був президентом Албанії у 2017-2022 роках. Відвертий критик нинішнього албанського прем'єр-міністра Еді Рами, він назвав розслідування проти нього політично вмотивованим.

Албанія прагне членства в Європейському Союзі і останнім часом розпочала кілька гучних розслідувань щодо колишніх високопосадовців, підозрюваних у корупції.

Нагадаємо, тільки у вересні лідер найбільшої опозиційної партії Албанії та колишній президент і прем’єр-міністр Салі Беріша отримав офіційні обвинувачення у корупції.

У той же час албанська опозиція регулярно влаштовує протести проти уряду чинного прем’єра Еді Рами, звинувачуючи його в узурпації влади.