В Естонії пропонують заборонити церкви, які підтримують агресію Росії
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував заборонити в країні церкви або парафії, пов'язані з організаціями, які підтримують військову агресію Росії – цей крок спрямований на обмеження діяльності Московського патріархату.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Запропонований Ляенеметсом проєкт закону передбачає, що релігійні об'єднання в Естонії не зможуть підпорядковуватись організаціям, які підтримують військову агресію, закликають до війни та насильства і можуть "становити небезпеку для естонського суспільства".
Крім того, членами правління релігійних об'єднань в Естонії не зможуть бути особи, чия діяльність загрожує або може загрожувати національній безпеці.
Як пояснив глава естонського МВС, законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.
"Ми понад пів року намагалися вирішити цю проблему у співпраці з самою церквою, але результатів і серйозного наміру вийти з підпорядкування Москві ми не бачимо, тому ініціюємо зміну закону", – додав він.
Представники урядових партій Естонії під час парламентських дебатів негайно підтримали ініціативу МВС, тоді як опозиція, навпаки, відповіла на заяви міністра критикою.
Нагадаємо, у травні парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ. Це сталось після того, як РПЦ оголосила війну в Україні "священною".
У відповідь Естонська православна церква ініціювала зміни до статуту, аби дистанціюватись від Москви, але естонська влада вважає їх недостатніми.
Читайте детальніше у статті Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ