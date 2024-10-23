В Естонії пропонують заборонити церкви, які підтримують агресію Росії

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс запропонував заборонити в країні церкви або парафії, пов'язані з організаціями, які підтримують військову агресію Росії – цей крок спрямований на обмеження діяльності Московського патріархату.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Запропонований Ляенеметсом проєкт закону передбачає, що релігійні об'єднання в Естонії не зможуть підпорядковуватись організаціям, які підтримують військову агресію, закликають до війни та насильства і можуть "становити небезпеку для естонського суспільства".

Крім того, членами правління релігійних об'єднань в Естонії не зможуть бути особи, чия діяльність загрожує або може загрожувати національній безпеці.

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Як пояснив глава естонського МВС, законопроєкт має підштовхнути Естонську православну церкву Московського патріархату змінити свій статут, оголосивши про повну автономію від Москви.

"Ми понад пів року намагалися вирішити цю проблему у співпраці з самою церквою, але результатів і серйозного наміру вийти з підпорядкування Москві ми не бачимо, тому ініціюємо зміну закону", – додав він.

Представники урядових партій Естонії під час парламентських дебатів негайно підтримали ініціативу МВС, тоді як опозиція, навпаки, відповіла на заяви міністра критикою.

Нагадаємо, у травні парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засудив діяльність Московського патріархату і оголосив його інститутом, що підтримує агресію РФ. Це сталось після того, як РПЦ оголосила війну в Україні "священною".

У відповідь Естонська православна церква ініціювала зміни до статуту, аби дистанціюватись від Москви, але естонська влада вважає їх недостатніми.

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