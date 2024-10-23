США стурбовані рішенням Італії обмежити сурогатне материнство

Сполучені Штати висловили занепокоєння можливими обмеженнями, перед якими можуть постати американці в Італії після заборони використання послуг сурогатного материнства навіть за кордоном.

Про це представник Державного департаменту США сказав у коментарі виданню La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

У Держдепі сказали, що стурбовані тим, що станеться з американськими громадянами в Італії, народженими за допомогою сурогатного материнства, оскільки діти, чиї законні батьки не визнані, "залишаються без важливого правового захисту".

"Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти створенню світу, вільного від дискримінації, щоб члени кожної сім'ї і всі люди, включаючи ЛГБТКІ+, могли жити з гідністю і повагою до своїх прав людини", – додали там.

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Минулого тижня уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні ухвалив закон, який робить сурогатне материнство злочином, навіть якщо такими послугами італійці користувались за кордоном.

Тим, хто порушує закон, загрожує штраф на суму до 1 мільйона євро або ув'язнення на строк до двох років.

Зміни, які відповідають передвиборчій обіцянці Мелоні, розкритикувала ліва опозиція та ЛГБТ-активісти, назвавши їх негуманними та дискримінаційними.

Прихильники закону, навпаки, кажуть, що сурогатне материнство експлуатує бідних жінок і відмовляє дітям у праві рости зі своїми біологічними матерями.

Прем’єрка Італії раніше говорила, що сурогатне батьківство є "нелюдською практикою", яка ставиться до дітей як до "продуктів з супермаркету".