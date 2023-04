Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає нічні ракетні удари Росії по мирних містах ще одним доказом необхідності озброїти Україну F-16.

Про це міністр написав у п’ятницю у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зауважив, що ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, в тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи.

"Шлях до миру – вигнати Росію з України. Шлях до миру – озброїти Україну винищувачами F-16 і захистити дітей від російського терору", – заявив міністр закордонних справ.

Missile strikes killing innocent Ukrainians in their sleep, including a 2-years-old child, is Russia’s response to all peace initiatives. The way to peace is to kick Russia out of Ukraine. The way to peace is to arm Ukraine with F-16s and protect children from Russian terror.