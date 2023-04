Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает ночные ракетные удары России по мирным городам еще одним доказательством необходимости вооружить Украину F-16.

Об этом министр написал в пятницу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что ракетные удары, которые убивают невинных украинцев во сне, в том числе двухлетнего ребенка, являются ответом России на все мирные инициативы.

"Путь к миру – изгнать Россию из Украины. Путь к миру – вооружить Украину истребителями F-16 и защитить детей от российского террора", – заявил министр иностранных дел.

Missile strikes killing innocent Ukrainians in their sleep, including a 2-years-old child, is Russia’s response to all peace initiatives. The way to peace is to kick Russia out of Ukraine. The way to peace is to arm Ukraine with F-16s and protect children from Russian terror.