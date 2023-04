Турецький військовий літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл 

Військово-транспортний літак Туреччини, що мав евакуювати турецьких громадян із Судану, потрапив під обстріл.

Як повідомляє турецьке видання Anadolu, про це заявили у Міноборони Туреччини.

Літак C-130, що прямував евакуаційним рейсом до військового аеропорту Ваді Сейдна, який декілька країн використовують для евакуації своїх громадян із Судану, потрапив під обстріл зі стрілецької зброї.

У турецькому Міноборони зазначили, що літак безпечно приземлився і ніхто не постраждав. Евакуаційні рейси планують продовжувати, доки не евакуюють усіх громадян Туреччини.

У соцмережах з’явилися непідтверджені фотографії з нібито пошкодженнями борту і крила турецького літака.

The Turkish C-130 military transport plane that was hit by the Rapid Support Forces militias (#RSF) as it was preparing to land at Wadi Sidna Air Base in Khartoum. pic.twitter.com/1iqyCng80F