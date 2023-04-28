Укр Рус Eng

Турецький військовий літак, що евакуював громадян із Судану, потрапив під обстріл 

П'ятниця, 28 квітня 2023, 13:53

Військово-транспортний літак Туреччини, що мав евакуювати турецьких громадян із Судану, потрапив під обстріл.

Як повідомляє турецьке видання Anadolu, про це заявили у Міноборони Туреччини. 

Літак C-130, що прямував евакуаційним рейсом до військового аеропорту Ваді Сейдна, який декілька країн використовують для евакуації своїх громадян із Судану, потрапив під обстріл зі стрілецької зброї. 

У турецькому Міноборони зазначили, що літак безпечно приземлився і ніхто не постраждав. Евакуаційні рейси планують продовжувати, доки не евакуюють усіх громадян Туреччини. 

У соцмережах з’явилися непідтверджені фотографії з нібито пошкодженнями борту і крила турецького літака. 

Як повідомляють західні ЗМІ, у п’ятницю в Судані відновилися бойові дії після нетривалого перемир’я.

Нагадаємо, минулого тижня Франція та інші європейські держави слідом за США почали евакуювати своїх дипломатів та громадян з країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина