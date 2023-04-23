Франція та інші союзники евакуюють дипломатів із Судану після того, як це зробили США

Франція та інші союзники евакуюють своїх дипломатів і громадян із Судану в рамках операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

У зв'язку з мінливою ситуацією Міністерство закордонних справ Франції заявило, що працює з "європейськими та союзними партнерами" для координації "швидкої операції з евакуації", не називаючи, які саме країни також беруть участь в операції.

Громадянин Франції був поранений, коли евакуаційний конвой, що прямував з міста Бахрі в Хартумі до Омдурману, атакувала авіація.

Нідерланди заявили, що також евакуюють своїх громадян і співробітників посольства в неділю "разом з іншими країнами", знову ж таки не називаючи їх.

Велика Британія також готова врятувати своїх дипломатів з британського посольства в Хартумі, як тільки це стане можливим на тлі інтенсивних боїв між суданською армією і конкуруючим воєнізованим угрупуванням.

Британські війська і військові літаки були передислоковані на закордонну базу, щоб підготуватися до ризикованої рятувальної місії в зоні активного конфлікту – у разі отримання відповідного наказу.

"Не нам коментувати військову діяльність міжнародних партнерів у Судані, але ми повністю обізнані про плани один одного і інтегровані в ці операції" – сказав представник британського уряду.

Близько 70 американських громадян були вивезені з території посольства США в Хартумі в невідоме місце в Ефіопії, повідомив неназваний американський чиновник, який говорив на умовах анонімності через чутливий характер місії.

Президент Джо Байден віддав наказ про евакуацію співробітників посольства США після того, як в суботу отримав рекомендацію від своєї команди з національної безпеки, що бойові дії в осяжному майбутньому не припиняться.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в результаті бойових дій між силами, лояльними до двох високопоставлених генералів, загинуло понад 400 осіб з моменту спалаху конфлікту 15 квітня.

Насильство включало неспровокований напад на дипломатичний конвой США і численні інциденти, в яких іноземні дипломати і гуманітарні працівники були вбиті, поранені або зазнали нападів.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що представник Євросоюзу в Судані, ірландський дипломат Айдан О'Хара, зазнав нападу у своїй резиденції в Хартумі.