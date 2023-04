Турецкий военный самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел

Военно-транспортный самолет Турции, который должен был эвакуировать турецких граждан из Судана, попал под обстрел.

Как сообщает турецкое издание Anadolu, об этом заявили в Минобороны Турции.

Самолет C-130, следовавший эвакуационным рейсом в военный аэропорт Вади Сейдна, который несколько стран используют для эвакуации своих граждан из Судана, попал под обстрел из стрелкового оружия.

В турецком Минобороны отметили, что самолет безопасно приземлился и никто не пострадал. Эвакуационные рейсы планируют продолжать, пока не эвакуируют всех граждан Турции.

В соцсетях появились неподтвержденные фотографии с якобы повреждениями борта и крыла турецкого самолета.

The Turkish C-130 military transport plane that was hit by the Rapid Support Forces militias (#RSF) as it was preparing to land at Wadi Sidna Air Base in Khartoum. pic.twitter.com/1iqyCng80F