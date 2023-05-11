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До Києва приїхала єврокомісарка з внутрішніх справ

Четвер, 11 травня 2023, 13:14

У Києві перебуває з візитом єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter.

Йоганссон зазначила, що прибула "обговорити нашу спільну безпеку".

Зокрема, планують обговорити співпрацю правоохоронців, запобігання контрабанді зброї, роботу над розслідуванням воєнних злочинів, підтримку для розмінування територій, де велися бойові дії.

Попереднього разу Йоганссон приїздила до Києва на початку лютого у складі великої делегації Єврокомісії. 

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Єврокомісія