До Києва приїхала єврокомісарка з внутрішніх справ

У Києві перебуває з візитом єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter.

Йоганссон зазначила, що прибула "обговорити нашу спільну безпеку".

In Kyiv today to discuss our shared

🇪🇺🇺🇦 security



Ukrainian Minister of Interior

Ihor Klymenko is achieving excellent results.



Agenda:

- police cooperation

- our successful work to prevent firearms trafficking

- war crimes investigations

- De-Mining support from 🇪🇺 pic.twitter.com/tEpv0QIERa — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 11, 2023

Зокрема, планують обговорити співпрацю правоохоронців, запобігання контрабанді зброї, роботу над розслідуванням воєнних злочинів, підтримку для розмінування територій, де велися бойові дії.

Попереднього разу Йоганссон приїздила до Києва на початку лютого у складі великої делегації Єврокомісії.

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