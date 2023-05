В Киев приехала еврокомиссар по внутренним делам

В Киеве находится с визитом еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Twitter.

Йоханссон отметила, что прибыла "обсудить нашу общую безопасность".

In Kyiv today to discuss our shared

🇪🇺🇺🇦 security



Ukrainian Minister of Interior

Ihor Klymenko is achieving excellent results.



Agenda:

- police cooperation

- our successful work to prevent firearms trafficking

- war crimes investigations

- De-Mining support from 🇪🇺 pic.twitter.com/tEpv0QIERa