У Греції проходять парламентські вибори

У Греції в неділю відбувається голосування на парламентських виборах, які навряд чи визначать явного переможця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Хоча опитування громадської думки показують, що правляча консервативна партія "Нова демократія" лідирує, зміна виборчої системи країни означає, що вона, швидше за все, не отримає абсолютної більшості голосів.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і мають закритися о 19:00. Право голосу мають трохи менше 10 мільйонів греків.

"Нова демократія" на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом набирає 31-38%, за нею йде опозиційна ліва партія СІРІЗА, яка відстає на 4-7 пунктів. Соціологи кажуть, що для повної перемоги партії потрібно набрати більше 45%.

Криза вартості життя посіла центральне місце в передвиборчій кампанії, і партії намагаються привабити виборців обіцянками підвищити мінімальну заробітну плату і створити нові робочі місця. Зростання цін глибоко вплинуло на греків, рівень життя яких різко впав під час десятирічної боргової кризи.

Безрезультатне голосування спричинить багатоденні консультації між політичними партіями, щоб знайти спільну мову для спільного проживання в уряді.

Якщо жодна з партій не отримає абсолютної перемоги, президентка Греції Катерина Сакелларопулу дасть трьом провідним партіям триденний мандат на формування уряду.

Якщо всі вони зазнають невдачі, Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд, який приведе країну до нових виборів приблизно через місяць.

Вибори відбуваються також після найсмертоноснішої в історії Греції залізничної катастрофи, що також вплинула на симпатії до уряду. Нагадаємо, масштабна аварія у Греції сталась наприкінці лютого. Пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Тоді загинули 57 людей.