Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі

Грецькі партії припинили передвиборчу агітацію в середу після того, як десятки мігрантів потонули в результаті смертельної корабельної аварії біля південного грецького півострова Пелопоннес.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Щонайменше 79 тіл було знайдено до обіду середи, і є побоювання, що ще більше людей зникли безвісти після того, як перевантажений рибальський човен, що прямував до Італії, перекинувся і затонув.

За попередніми даними, більше сотні людей були врятовані, а сотні інших вважаються зниклими безвісти.

Всі політичні партії направили своїх представників до регіону, де були врятовані мігранти. Оскільки до виборів у країні залишилося всього 11 днів, партії виступили з окремими заявами про те, що їхні передвиборчі збори і виступи будуть припинені.

Наразі Грецію очолює тимчасовий уряд напередодні загальнонаціональних виборів, що відбудуться 25 червня.

Тимчасовий прем'єр-міністр Іоанніс Сармас оголосив триденну національну жалобу, яка триватиме до опівночі п'ятниці. Передвиборча агітація, а також політичні дебати, заплановані на завтра, відкладаються.

"Пріоритет зараз – врятувати якомога більше життів", – заявив лідер "Нової демократії" Кіріакос Міцотакіс, який, як очікується, повернеться на посаду прем'єр-міністра після виборів, оскільки він зберігає значну перевагу в опитуваннях. "Цей новий інцидент, однак, яскраво демонструє, що міграція залишається проблемою, яка вимагає узгодженої європейської політики", – сказав він.

Міграція та безпека кордонів були одними з ключових питань передвиборчого порядку денного Греції.

Країна знаходиться на передовій європейської міграційної кризи з 2015 року, коли сотні тисяч людей з Близького Сходу, Азії та Африки подолали тисячі кілометрів по всьому континенту в надії отримати притулок.

Наприкінці минулого місяця ЄС закликав Грецію розпочати розслідування власних незаконних депортацій.

Греція є одним з основних маршрутів до Європейського Союзу для біженців і мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки. Більшість переправляється на грецькі острови з сусідньої Туреччини, але дедалі більше човнів також здійснюють довшу і небезпечнішу подорож з Туреччини до Італії через Грецію.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.