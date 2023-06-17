Береговая охрана Греции защищает свои действия после крупнейшей гибели мигрантов у берегов страны

Береговая охрана Греции объяснила свои действия в последние часы перед крушением огромной лодки с мигрантами, в результате которой по меньшей мере 78 человек подтверждено погибли и сотни считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Греческие органы власти сообщили, что первым судно зафиксировало европейское агентство охраны границ Frontex с вертолета, после чего греческие службы начали отслеживать его.

Люди на борту, среди которых вероятно были и контрабандисты, которые организовали это путешествие, отказывались от помощи и настаивали, что хотят продолжить маршрут в Италию, поэтому судно мониторили следующие 15 часов и не вмешивались.

Критики в Греции заявляют, что береговая охрана не должна была бы слушать тех, кто с борта судна настаивал, что никакая помощь не нужна, поскольку это могли быть именно нелегальные перевозчики, и что греческие службы должны были вмешаться, если ситуация выглядит опасной.

От людей, которые выжили, звучали свидетельства, что береговая охрана привязала к судну канат и попыталась буксировать его, из-за чего судно начало расшатываться.

Береговая охрана говорит, что попыток буксировать лодку не было.

"Нельзя силой сделать что-то с таким судном с таким количеством людей на борту, если они не хотят этого и никак не сотрудничают", – пояснил в эфире представитель береговой охраны Никос Алексио.

Напомним, судно потерпело крушение в среду 14 июня. Из-за трагедии греческие партии приостановили избирательную кампанию.

Греческие правоохранители задержали девять человек из числа выживших – подозревают, что они являются организаторами нелегальной перевозки.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.