У Греції арештували дев'ятьох перевізників мігрантів після смертельної корабельної аварії

У грецькому місті Каламата заарештували дев'ятьох перевізників мігрантів після корабельної аварії біля півострова Пелопоннес, внаслідок якої загинули щонайменше 78 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє eKathimerini із посиланням на Міністерство судноплавства.

Усім заарештованим, які, як повідомляється, є вихідцями з Єгипту, будуть пред'явлені звинувачення у створенні злочинної організації та нелегальному перевезенні мігрантів.

Розслідування обставин і причин корабельної аварії, а також пошуку винних у ній триває.

За словами мера Каламати Танассіса Васілопулоса, кількість загиблих в результаті аварії становить 78 осіб, ще 104 осіб вдалось врятувати. Сотні мігрантів, серед яких є діти, вважаються зниклими безвісти.

За повідомленнями деяких ЗМІ, загальна кількість пасажирів, які перебували на кораблі на момент аварії, може сягати 750 осіб.

Нагадаємо, 14 червня перевантажений рибальський човен з мігрантами, що прямував до Італії, перекинувся і затонув.

Греція є одним з основних маршрутів до Європейського Союзу для біженців і мігрантів з Близького Сходу, Азії та Африки. Більшість переправляється на грецькі острови з сусідньої Туреччини, але дедалі більше човнів також здійснюють довшу і небезпечнішу подорож з Туреччини до Італії через Грецію.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.