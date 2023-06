Посли G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетною програмою Росії

Посли країн "Групи семи" в Україні в понеділок пообіцяли посилити зусилля, аби позбавити Росію високотехнологічних компонентів для ракет, які вона застосовує для обстрілів України.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява послів G7 з'явилась у Twitter.

"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", – зазначили вони.

G7 Ambassadors stand with all Ukrainians enduring the constant threat and destruction of Russia’s missile attacks. We are redoubling our efforts to deny Russia the components it uses to strike civilians and infrastructure in 🇺🇦