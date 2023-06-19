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Посли G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетною програмою Росії

Понеділок, 19 червня 2023, 22:38

Посли країн "Групи семи" в Україні в понеділок пообіцяли посилити зусилля, аби позбавити Росію високотехнологічних компонентів для ракет, які вона застосовує для обстрілів України.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява послів G7 з'явилась у Twitter.

"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", – зазначили вони.

Заява з’явилась на тлі останнього обстрілу Росією Кривого Рогу в ніч проти 14 червня, в результаті якого була зруйнована багатоповерхівка.

Ракета Х-101, яка влучила в будинок, був виготовлена у квітні 2023 року й містила, за даними української сторони, близько 50 компонентів західного виробництва, які потрапили в Росію в обхід санкцій.

Раніше, нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів до швидшого запровадження санкцій проти російських компаній-виробників дронів і ракет, які використовуються для масових обстрілів України.

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