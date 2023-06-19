Посли G7 пообіцяли посилити боротьбу з ракетною програмою Росії

Посли країн "Групи семи" в Україні в понеділок пообіцяли посилити зусилля, аби позбавити Росію високотехнологічних компонентів для ракет, які вона застосовує для обстрілів України.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява послів G7 з'явилась у Twitter.

"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України", – зазначили вони.

G7 Ambassadors stand with all Ukrainians enduring the constant threat and destruction of Russia’s missile attacks. We are redoubling our efforts to deny Russia the components it uses to strike civilians and infrastructure in 🇺🇦 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 19, 2023

Заява з’явилась на тлі останнього обстрілу Росією Кривого Рогу в ніч проти 14 червня, в результаті якого була зруйнована багатоповерхівка.

Ракета Х-101, яка влучила в будинок, був виготовлена у квітні 2023 року й містила, за даними української сторони, близько 50 компонентів західного виробництва, які потрапили в Росію в обхід санкцій.

Раніше, нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів до швидшого запровадження санкцій проти російських компаній-виробників дронів і ракет, які використовуються для масових обстрілів України.