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План ЄС зі скорочення використання газу на 15% набув чинності

Вівторок, 9 серпня 2022, 09:14

У вівторок 9 серпня почав діяти план ЄС щодо скорочення споживання газу в усьому Євросоюзі на 15%, щоб упоратися з газовою кризою через війну Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Постанова ЄС, яка закріплює план, була опублікована в понеділок в Офіційному журналі ЄС. Постанова набуває чинності наступного дня після публікації.

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"З огляду на безпосередню загрозу безпеці газопостачання, викликану російською військовою агресією проти України, ця постанова має набути чинності терміново", — йдеться у повідомленні.

Рішення погоджено 27 країнами ЄС два тижні тому з метою, щоб Євросоюз міг збільшити запаси газу напередодні очікувано суворої зими.

 У постанові сказано, що країни ЄС мають докласти всіх зусиль для скорочення споживання газу не менше ніж на 15% у період із серпня до березня наступного року.

Для деяких країн ЄС були зроблені винятки, а саме скорочення попиту є "добровільним".

Однак, постанова передбачає можливість для Ради ЄС ініціювати попередження про безпеку постачання, після якого скорочення попиту на газ стане обов'язковим.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом цієї зими.

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Енергетика Росія Війна з РФ

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