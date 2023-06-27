Австрия призвала отечественных поставщиков ускорить отказ от газа РФ

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер призвала отечественных поставщиков ускорить процесс отказа от российского газа на встрече с энергетическими компаниями в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

На встрече с энергетическими компаниями Гевесслер обсудила планы диверсификации газоснабжения, поскольку, по ее словам, прогресс, достигнутый в отказе от российского газа, хотя и есть, но недостаточный с точки зрения скорости.

"Речь идет о том, чтобы сделать последний шаг", – сказала она после встречи, указав на дополнительные меры, которые необходимы из-за постоянной неопределенности на рынке.

Гевесслер отметила также, что Австрия готова к предстоящей зиме, поскольку ее газохранилища будут заполнены на 80%.

Она подчеркнула, что 13 тераватт-часов газа уже зарегистрировано для закупки через европейскую платформу закупки газа, что составляет более 10% годового объема поставок.

В то же время бывший председатель E-Control Вальтер Больц предостерег Австрию от самоуспокоения, несмотря на недавнее восстановление оптовых цен на газ после прошлогодних ценовых скачков.

Он также предостерег, что внезапное прекращение поставок может быстро привести к дефициту и росту цен. "Мы не должны дать себя убаюкать", – сказал он.

Федерация австрийской промышленности также призвала правительство принять дополнительные меры для обеспечения надежного газоснабжения.

Одним из ключевых вопросов является предотвращение потенциального дефицита, который может возникнуть в результате окончания срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией до конца 2024 года.

В мае Европейская комиссия отметила, что Австрия не имеет четко определенного краткосрочного плана сокращения импорта российского газа, сделав вывод, что "потенциал производства и транспортировки возобновляемых газов еще недостаточно использован".

Напомним, в мае Европейских Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей благодаря плану ЕС по сокращению потребления газа.

План ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России, начал действовать в августе прошлого года.

В этом году в Еврокомиссии решили предложить странам ЕС добровольно продолжить сокращение потребления газа на 15% и в дальнейшем.