У Німеччині вперше перевірять готовність компаній до різкого відключення газу

Федеральне мережеве агентство Німеччини планує здійснити у вересні масштабні навчання з компаніями на випадок надзвичайних ситуацій, аби перевірити їхню готовність до різкого скорочення постачання газу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами представника Федерального мережевого агентства ФРН, одноденний тест буде першим у своєму роді та охопить різні землі, відомства, операторів мереж, постачальників газу та великих промислових клієнтів.

Основна увага буде звернена на комунікації та процедуру ухвалення рішень регулятором у разі виникнення проблем із постачанням газу.

Німеччина, як і решта держав Європейського Союзу, змогли уникнути кризи через скорочення поставок газу з Росії останньої зими, але досі не скасувала надзвичайний стан, запроваджений у червні 2022 року.

Минулого тижня міністр економіки ФРН Роберт Габек попередив, що Німеччина все ще може бути змушена згорнути частину промислового використання газу або взагалі відмовитись від неї, якщо угоду про транзит газу з Росією не буде продовжено після 2024 року.

Німецькі оператори газових сховищ також попередили, що сховища можуть бути повністю вичерпані до січня 2024 року, навіть якщо збережеться нинішній низький попит на газ.

На тлі прогнозів газової кризи прийдешньої зими в Європейському Союзі розмірковують над тим, щоб скористатися сховищами України для зберігання власного газу на випадок різкого зростання попиту й цін.