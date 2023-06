Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства висловив подяку хорватським депутатам за прийняте рішення.

Today, Croatia recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. I am grateful to the Croatian parliament for honoring the memory of millions of victims with this historic vote. The global recognition of the Holodomor genocide continues to grow swiftly.