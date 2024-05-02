Грузинська поліція почала затримувати активістів, які перекрили рух у Тбілісі

У четвер ввечері грузинська поліція почала затримувати демонстрантів проти закону про "іноагентів", які перекрили автомобільний рух у Тбілісі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

На площі Героїв у Тбілісі, де проходить акція проти закону "про іноагентів", було затримано кількох протестувальників. Скількох – не уточнюють. Це місце демонстрації є однією з головних транспортних артерій грузинської столиці.

Учасники мітингу перекрили дорогу, після чого були затримані. У грузинському МВС раніше попереджали, що правоохоронці реагуватимуть на спроби перешкодити автомобільному руху.

Реклама:

Акція протесту відбувається у цей час і біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі – там зібрались тисячі людей.

Заходи безпеки біля парламенту посилені. На подвір'я законодавчого органу мобілізовано спецпризначенців.

Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях.

Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман у четвер попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.

У середу, після застосування насильства силовиками в Тбілісі проти мітингарів, у Єврпарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.

Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.