Грузинська поліція почала затримувати активістів, які перекрили рух у Тбілісі
У четвер ввечері грузинська поліція почала затримувати демонстрантів проти закону про "іноагентів", які перекрили автомобільний рух у Тбілісі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.
На площі Героїв у Тбілісі, де проходить акція проти закону "про іноагентів", було затримано кількох протестувальників. Скількох – не уточнюють. Це місце демонстрації є однією з головних транспортних артерій грузинської столиці.
Учасники мітингу перекрили дорогу, після чого були затримані. У грузинському МВС раніше попереджали, що правоохоронці реагуватимуть на спроби перешкодити автомобільному руху.
Акція протесту відбувається у цей час і біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі – там зібрались тисячі людей.
Заходи безпеки біля парламенту посилені. На подвір'я законодавчого органу мобілізовано спецпризначенців.
Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях.
Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.
Гендиректор директорату Єврокомісії з питань розширення Герт Ян Купман у четвер попередив грузинський уряд, що законопроєкт про "іноагентів" є неприйнятним і стане перешкодою для сподівань країни на вступ до ЄС, однак час змінити ситуацію все ще є.
У середу, після застосування насильства силовиками в Тбілісі проти мітингарів, у Єврпарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на вступ у ЄС.
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