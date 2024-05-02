Голова розвідки США прогнозує "агресивну тактику" Росії в Україні найближчим часом

Директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що президент Росії Владімір Путін буде вдаватись до агресивної тактики з огляду на те, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь.

Про це вона заявила під час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Гейнс зазначила, що Росія посилила удари по інфраструктурі України, щоб перешкодити Києву переміщати озброєння і війська, уповільнити оборонне виробництво і змусити його розглянути можливість переговорів.

"Усе більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги", – заявила директорка Нацрозвідки США.

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Вона, однак, зауважила, що ця "агресивна тактика", найімовірніше, триватиме, і "війна навряд чи закінчиться найближчим часом".

У США раніше висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

У розвідці Естонії минулого тижня вказували, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед прибуттям в Україну західної військової техніки та боєприпасів для інтенсифікації атак.