Голова МЗС Німеччини потрапила в Австралію через 8,5 місяця затримки
Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок 2 травня приземлилась у місті Аделаїда на півдні Австралії – її візит відбувся на вісім із половиною місяців пізніше запланованого через поломку літака.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.
Бербок здійснила подорож до Австралії на одному з нових берлінських VIP-літаків Konrad Adenauer, названого на честь першого канцлера Федеративної Республіки Німеччина.
Минулорічний візит голови німецького МЗС до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі довелося скасувати через постійні технічні несправності зі старим урядовим літаком – Airbus A340. Відтоді його вивели з експлуатації.
Тоді літак двічі намагався вилетіти з Абу-Дабі, де здійснював планове дозаправлення, але невдало.
До слова, скасування тихоокеанської подорожі глави МЗС Німеччини обійшлося платникам податків додатково у понад 104 тисячі євро.