Голова МЗС Німеччини потрапила в Австралію через 8,5 місяця затримки

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок 2 травня приземлилась у місті Аделаїда на півдні Австралії – її візит відбувся на вісім із половиною місяців пізніше запланованого через поломку літака.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Бербок здійснила подорож до Австралії на одному з нових берлінських VIP-літаків Konrad Adenauer, названого на честь першого канцлера Федеративної Республіки Німеччина.

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Минулорічний візит голови німецького МЗС до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі довелося скасувати через постійні технічні несправності зі старим урядовим літаком – Airbus A340. Відтоді його вивели з експлуатації.

Тоді літак двічі намагався вилетіти з Абу-Дабі, де здійснював планове дозаправлення, але невдало.

До слова, скасування тихоокеанської подорожі глави МЗС Німеччини обійшлося платникам податків додатково у понад 104 тисячі євро.