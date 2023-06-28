Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил благодарность хорватским депутатам за принятое решение.

Today, Croatia recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. I am grateful to the Croatian parliament for honoring the memory of millions of victims with this historic vote. The global recognition of the Holodomor genocide continues to grow swiftly. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2023

"Я благодарен хорватскому парламенту за чествование памяти миллионов жертв этим историческим голосованием. Мировое признание геноцида Голодомора продолжает стремительно расти", – отметил он.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

Ранее хорватское правительство в четверг выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты более двух десятков стран мира, а также Европейский парламент.