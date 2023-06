Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил благодарность хорватским депутатам за принятое решение.

Today, Croatia recognized the 1932-1933 Holodomor as genocide against the Ukrainian people. I am grateful to the Croatian parliament for honoring the memory of millions of victims with this historic vote. The global recognition of the Holodomor genocide continues to grow swiftly.