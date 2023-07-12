Уряд Угорщини цього тижня обговорить вступ Швеції в НАТО – ЗМІ

Кабінет міністрів Угорщини розгляне заявку Швеції на членство в НАТО вже цього тижня.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє телеканал ATV із посиланням на неназваних осіб в уряді країни.

Зазначається, що угорський уряд збереться на триденну сесію, де може узгодити дату голосування парламентом ратифікації вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що прем'єр Віктор Орбан координує свої дії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо розблокування членства скандинавської країни в НАТО.

Перед цим Сійярто наголошував, що на цьому етапі ратифікація Будапештом вступу Швеції в НАТО – це "суто технічне питання".

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції та генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

Спершу лунали припущення, що парламент Угорщини ще ратифікує вступ за лічені дні до саміту. Проте під кінець червня вже з'явилися повідомлення, що ратифікацію членства Швеції можуть відкласти аж до осені.