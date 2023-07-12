Кабинет министров Венгрии рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО уже на этой неделе.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает телеканал ATV со ссылкой на неназванных лиц в правительстве страны.

Отмечается, что венгерское правительство соберется на трехдневную сессию, где может согласовать дату голосования парламентом ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер Виктор Орбан координирует свои действия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по разблокированию членства скандинавской страны в НАТО.

Перед этим Сийярто отмечал, что на этом этапе ратификация Будапештом вступления Швеции в НАТО – это "чисто технический вопрос".

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.

Сначала звучали предположения, что парламент Венгрии еще ратифицирует вступление за считанные дни до саммита. Однако под конец июня уже появились сообщения, что ратификацию членства Швеции могут отложить вплоть до осени.