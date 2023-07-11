Прем’єр Швеції вірить, що Будапешт не блокуватиме її вступ у НАТО після рішення Анкари

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Угорщина після рішення Туреччини не зволікатиме з ратифікацією вступу Швеції в НАТО.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ після історичних домовленостей у понеділок.

Ульф Крістерссон заявив, що "дуже радий, що усі троє потисли руки, і що це хороший день для Швеції".

Він висловив впевненість, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

"Я переконаний, що Угорщина не буде гальмувати членство Швеції. "Якнайшвидше" – саме з такою домовленістю ми сьогодні потисли руки", – заявив Крістерссон.

За його словами, Швеція не погодилася ні на які нові вимоги Туреччини, але країни погодилися продовжувати співпрацю, яку вони почали в рамках тристороннього меморандуму, погодженого на саміті у Мадриді.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

За інформацією видання, у вівторок, 11 липня, Байден зустрінеться з Ердоганом, щоб переконати його схвалити вступ Швеції до НАТО.