Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що на цьому етапі ратифікація Будапештом вступу Швеції в НАТО – "суто технічне питання".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook на початку першого дня саміту Альянсу у Вільнюсі.

Сійярто зазначив, що з приводу членства Швеції позиція Угорщини відома. "Уряд підтримує її (Швеції) членство, тому ми подали пропозицію до парламенту з цього приводу вже багато місяців тому. Завершення процесу ратифікації зараз – суто технічне питання", – заявив він.

Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.

Неофіційно стало відомо, що пропозицію можуть внести у парламент наприкінці наступного тижня.

Прем’єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

Спершу лунали припущення, що парламент Угорщини ще ратифікує вступ за лічені дні до саміту. Проте під кінець червня вже з'явилися повідомлення, що ратифікацію членства Швеції можуть відкласти аж до осені.

Читайте також: Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів