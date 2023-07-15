Блінкен: "Гарантії безпеки" – найкращий спосіб показати Путіну, що він не переживе Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президента РФ Владіміра Путіна потрібно позбавити ілюзій, що його режим зможе протриматися довше, ніж Україна і її союзники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен сказав під час безпекового саміту країн Південно-Східної Азії в Індонезії.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вільнюсі низка країн оголосила про зобов’язання щодо безпеки України, які "які посилять на роки вперед здатність України захищати себе і стримувати агресію".

"І це важливо з багатьох причин, але одна з них полягає в тому, що це, можливо, найкращий спосіб позбавити Владіміра Путіна ідеї, що він може якимось чином пережити Україну і пережити десятки країн, які підтримують Україну в захисті її свободи і її майбутнього", – підкреслив держсекретар.

Також, на думку Блінкена, такі гарантії – це "найшвидший спосіб завершити цю війну".

"Тому що поки Путін вважає, що може продовжувати її нескінченно, незважаючи на жахливі витрати, які він поніс для самої Росії, шкода, яку він завдав власній країні, є надзвичайно. Вона стала набагато слабшою у військовому та економічному плані, ніж була раніше. Її авторитет у світі різко впав. Мільйон росіян покинули країну. Стільки ж загинуло на полі бою у м'ясорубці, яку власноруч створив Путін. Європа відійшла від енергетичної залежності від Росії", – додав він.

Нагадаємо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до ініціативи долучаться ще чотири-п’ять країн.

Після того про такі наміри заявив президент Чехії.

Країни Північної Європи – Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція – також привітали декларацію G7 про безпекові зобов’язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці. Про приєднання до ініціативи також оголосили Нідерланди.

Читайте також: "Гарантії безпеки" від G7: текст домовленості між Україною та світовими лідерами.