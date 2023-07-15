Блинкен: "Гарантии безопасности" - лучший способ показать Путину, что он не переживет Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президента РФ Владимира Путина нужно лишить иллюзий, что его режим сможет продержаться дольше, чем Украина и ее союзники.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен сказал во время саммита по безопасности стран Юго-Восточной Азии в Индонезии.

Он напомнил, что на саммите НАТО в Вильнюсе ряд стран объявил об обязательствах по безопасности Украины, которые "усилят на годы вперед способность Украины защищать себя и сдерживать агрессию".

"И это важно по многим причинам, но одна из них заключается в том, что это, возможно, лучший способ лишить Владимира Путина идеи, что он может каким-то образом пережить Украину и пережить десятки стран, которые поддерживают Украину в защите ее свободы и ее будущего", – подчеркнул госсекретарь.

Также, по мнению Блинкена, такие гарантии – это "самый быстрый способ завершить эту войну".

"Потому что пока Путин считает, что может продолжать ее бесконечно, несмотря на ужасные расходы, которые он понес для самой России, вред, который он нанес собственной стране, чрезвычайно велик. Она стала намного слабее в военном и экономическом плане, чем была раньше. Ее авторитет в мире резко упал. Миллион россиян покинули страну. Столько же погибло на поле боя в мясорубке, которую собственноручно создал Путин. Европа отошла от энергетической зависимости от России", – добавил он.

Напомним, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что к инициативе присоединятся еще четыре-пять стран.

После того о таких намерениях заявил президент Чехии.

Страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – также приветствовали декларацию G7 об обязательствах по безопасности для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности. Также к инициативе присоединились Нидерланды.

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