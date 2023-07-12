Чехія готова долучитись до "гарантій безпеки" для України – президент

Уряд Чехії обговорив можливе долучення до механізму безпекових домовленостей для України, який запропонувала "Група семи", й може до нього долучитись.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, президент Чехії Петр Павел сказав журналістам у середу за підсумками саміту НАТО.

За словами Павла, будь-яка зацікавлена країна може приєднатися до майбутньої системи безпекового співробітництва. "Уряд Чехії вже обговорив цю пропозицію і готовий приєднатися до неї", – сказав він.

Партнери, додав чеський президент, можуть укладати угоди про співпрацю з Україною індивідуально або формувати для цього групи з кількох країн. Але він не уточнив, у якому форматі "гарантії безпеки" надасть Прага.

Як стало відомо раніше, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.

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