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Глава МЗС Німеччини про атаку на порт Одеси: ці ракети Путіна б’ють і по найбідніших країнах

Середа, 19 липня 2023, 14:34

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила останні удари РФ на Одесу, наголосивши, що РФ своїми діями створює продовольчу кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Бербок звернула увагу, що Росія після оголошення про вихід з Чорноморської зернової ініціативи другу ніч поспіль атакує Одесу.

"Він (Путін) позбавляє світ будь-якої надії на прибуття українського зерна. Кожна з його бомб б’є і по найбідніших людях світу", – наголосила вона.

"Хоча шлях через Чорне море навряд чи можливо повноцінно замінити, ми підтримуємо Україну і президента України Володимира Зеленського, щоб зробити усе можливе і знайти альтернативні маршрути експорту", – додала Анналена Бербок, нагадавши про європейські "шляхи солідарності" водним, залізничним і дорожним транспортом. 

У Європі жорстко розкритикували рішення Росії вийти із "зернової угоди"

Нічну атаку на Одесу 19 липня називають можливо найбільшою за увесь час. В уряді заявили, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Литва і Хорватія пропонують свої порти для експорту українського зерна. 

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Зернова криза Німеччина