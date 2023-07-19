Глава МЗС Німеччини про атаку на порт Одеси: ці ракети Путіна б’ють і по найбідніших країнах

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила останні удари РФ на Одесу, наголосивши, що РФ своїми діями створює продовольчу кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Бербок звернула увагу, що Росія після оголошення про вихід з Чорноморської зернової ініціативи другу ніч поспіль атакує Одесу.

Putin hat nicht nur die #BlackSeaGrainInitiative in die Luft gesprengt. Jetzt überzieht er die zweite Nacht in Folge die Hafenstadt #Odessa mit Bombenhagel. Damit raubt er der Welt jede Hoffnung auf ukrainisches Getreide. Jede seiner Bomben trifft auch die Ärmsten der Welt. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 19, 2023

"Він (Путін) позбавляє світ будь-якої надії на прибуття українського зерна. Кожна з його бомб б’є і по найбідніших людях світу", – наголосила вона.

"Хоча шлях через Чорне море навряд чи можливо повноцінно замінити, ми підтримуємо Україну і президента України Володимира Зеленського, щоб зробити усе можливе і знайти альтернативні маршрути експорту", – додала Анналена Бербок, нагадавши про європейські "шляхи солідарності" водним, залізничним і дорожним транспортом.

Нічну атаку на Одесу 19 липня називають можливо найбільшою за увесь час. В уряді заявили, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Нагадаємо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Литва і Хорватія пропонують свої порти для експорту українського зерна.