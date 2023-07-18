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У Європі жорстко розкритикували рішення Росії вийти із "зернової угоди"

Вівторок, 18 липня 2023, 11:03

Європейські лідери та міністри закордонних справ різко засудили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи, наголошуючи, що це спроба використовувати продовольче питання як зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що вихід Росії із "зернової угоди" та обстріл Одещини і порту Одеси – черговий доказ того, що Росія намагається використовувати продовольче питання як зброю. "Росія несе повну відповідальність за усі наслідки цих дій", – наголосив він.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон рішуче засуджує рішення Кремля. 

"Путін використовує їжу як зброю… Від цього рішення постраждають найбідніші країни світу", – зазначив Клеверлі. 

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом також наголосив, що Росія використовує продовольче питання як інструмент війни, знаючи, що це вдарить по малозабезпечених країнах. 

"Потрібно боротися з цією державою-ізгоєм", – додав він.

Молдова засудила вихід РФ із "зернової угоди" та обстріли Одещини

Як відомо, 17 липня Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить у бажання президента Путіна продовжити дію так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

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