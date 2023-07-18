У Європі жорстко розкритикували рішення Росії вийти із "зернової угоди"

Європейські лідери та міністри закордонних справ різко засудили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи, наголошуючи, що це спроба використовувати продовольче питання як зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що вихід Росії із "зернової угоди" та обстріл Одещини і порту Одеси – черговий доказ того, що Росія намагається використовувати продовольче питання як зброю. "Росія несе повну відповідальність за усі наслідки цих дій", – наголосив він.

Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative and last night's bombing of Odessa region, including the port, is another proof of the Russian criminal tactic to weaponise the food



Russia bears full responsibility for all the consequences of these actions — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 18, 2023

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон рішуче засуджує рішення Кремля.

"Путін використовує їжу як зброю… Від цього рішення постраждають найбідніші країни світу", – зазначив Клеверлі.

Putin is using food as a weapon.



The UK strongly condemns Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative.



This decision hurts the world’s poorest. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 17, 2023

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом також наголосив, що Росія використовує продовольче питання як інструмент війни, знаючи, що це вдарить по малозабезпечених країнах.

Att Ryssland drar sig ur Svarta Havs-avtalet om spannmålsutförsel och samtidigt bombar hamnen i Odessa är ett tydligt bevis på hur Ryssland förvandlar livsmedel till ett vapen – riktat mot världens fattiga länder. Upp till kamp mot denna skurkstat!



Slava Ukraini! 🇸🇪💙🇺🇦 — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) July 18, 2023

"Потрібно боротися з цією державою-ізгоєм", – додав він.

Як відомо, 17 липня Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" в межах Чорноморської зернової ініціативи без Росії, яка вийшла з домовленостей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить у бажання президента Путіна продовжити дію так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.