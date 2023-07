У Європі жорстко розкритикували рішення Росії вийти із "зернової угоди"

Європейські лідери та міністри закордонних справ різко засудили вихід Росії із Чорноморської зернової ініціативи, наголошуючи, що це спроба використовувати продовольче питання як зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив, що вихід Росії із "зернової угоди" та обстріл Одещини і порту Одеси – черговий доказ того, що Росія намагається використовувати продовольче питання як зброю. "Росія несе повну відповідальність за усі наслідки цих дій", – наголосив він.

Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative and last night's bombing of Odessa region, including the port, is another proof of the Russian criminal tactic to weaponise the food



Russia bears full responsibility for all the consequences of these actions