Глава МИД Германии об атаке на порт Одессы: ракеты Путина бьют и по самым бедным странам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок резко осудила последние удары РФ по Одессе, отметив, что РФ своими действиями создает продовольственный кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Бербок обратила внимание, что Россия после объявления о выходе из Черноморской зерновой инициативы вторую ночь подряд атакует Одессу.

Putin hat nicht nur die #BlackSeaGrainInitiative in die Luft gesprengt. Jetzt überzieht er die zweite Nacht in Folge die Hafenstadt #Odessa mit Bombenhagel. Damit raubt er der Welt jede Hoffnung auf ukrainisches Getreide. Jede seiner Bomben trifft auch die Ärmsten der Welt. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 19, 2023

"Он (Путин) лишает мир всякой надежды на прибытие украинского зерна. Каждая из его бомб бьет и по беднейшим людям мира", – подчеркнула она.

"Хотя путь через Черное море вряд ли возможно полноценно заменить, мы поддерживаем Украину и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сделать все возможное и найти альтернативные маршруты экспорта", – добавила Анналена Бербок, напомнив о европейских "путях солидарности" водным, железнодорожным и дорожным транспортом.

Ночную российскую атаку на Одессу 19 июля называют возможно крупнейшей за все время. В правительстве заявили, что повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.

Литва и Хорватия предлагают свои порты для экспорта украинского зерна.