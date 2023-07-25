Міністр оборони Литви про "Вагнер" у Білорусі: Не треба танцювати під дезінформацію Пу і Лу
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав припинити "танцювати під дезінформацію" на тлі заяв про те, що "вагнерівці" нібито готують вторгнення у Польщу з Білорусі.
Про це він написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Анушаускас наголосив, що з появою групи Вагнера у Білорусі безпекова ситуація для Литви жодним чином не змінилась.
Міністр зазначив, що в Литві перебувають у бойовій готовності та готові діяти батальйони швидкого реагування.
Анушаускас додав, що не варто недооцінювати можливості литовських Збройних сил.
"Тому давайте припинимо танцювати під дезінформаційні меседжі Пу і Лу", – підкреслив він.
Минулого тижня у Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном.
За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".
Польща вирішила перекинути війська на схід через "вагнерівців" у Білорусі, а у Литві назвали ці навчання "показовою акцією".
У неділю самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його "почали напрягати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.