Министр обороны Литвы о "Вагнере" в Беларуси: Не надо танцевать под дезинформацию Пу и Лу

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал прекратить "танцевать под дезинформацию" на фоне заявлений о том, что "вагнеровцы" якобы готовят вторжение в Польшу из Беларуси.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Анушаускас отметил, что с появлением группы Вагнера в Беларуси ситуация с безопасностью для Литвы никоим образом не изменилась.

Министр отметил, что в Литве находятся в боевой готовности и готовы действовать батальоны быстрого реагирования.

Анушаускас добавил, что не стоит недооценивать возможности литовских Вооруженных сил.

"Поэтому давайте прекратим танцевать под дезинформационные месседжи Пу и Лу", – подчеркнул он.

На прошлой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".

В воскресенье самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.