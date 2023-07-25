Министр обороны Литвы о "Вагнере" в Беларуси: Не надо танцевать под дезинформацию Пу и Лу
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал прекратить "танцевать под дезинформацию" на фоне заявлений о том, что "вагнеровцы" якобы готовят вторжение в Польшу из Беларуси.
Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Анушаускас отметил, что с появлением группы Вагнера в Беларуси ситуация с безопасностью для Литвы никоим образом не изменилась.
Министр отметил, что в Литве находятся в боевой готовности и готовы действовать батальоны быстрого реагирования.
Анушаускас добавил, что не стоит недооценивать возможности литовских Вооруженных сил.
"Поэтому давайте прекратим танцевать под дезинформационные месседжи Пу и Лу", – подчеркнул он.
На прошлой неделе в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей.
Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".
По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников "ЧВК Вагнер".
В воскресенье самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.