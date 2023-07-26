Депутат Бундестагу закликав давати Україні більше зброї, а не критикувати дії ЗСУ

Депутат німецького Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер різко відреагував на публікацію в ЗМІ, в якій йшлося, що Бундестаг виступив із критикою дій Збройних сил України в ході контрнаступальних дій.

Про це Кізеветтер сказав у коментарі Укрінформу, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що західні партнери, зокрема Німеччина, мали б надати Україні всю необхідну зброю, а не виступати з критичними зауваженнями стосовно дій український військових.

"Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку", – заявив Кізеветтер.

Він наголосив, що українським військам бракує бойової авіації, засобів антидронної та протиповітряної оборони, далекобійного озброєння і насамперед достатньої кількості боєприпасів.

Депутат додав, що Бундесвер не пішов би у бій без належної протиповітряної оборони та безпосередньої підтримки з повітря.

Кізеветтер підкреслив, що саме коливання держав-партнерів, особливо Німеччини, призвели до того, що Україна втратила майже рік, а Росія за цей час змогла значно розширити свої лінії оборони та глибоко окопатися.

Він переконаний, що партнери передали Україні замало озброєнь і надто пізно.

"Дуже зухвало критикувати, коли Німеччина винна в повільному прогресі: найбільша проблема України в тому, що вона втратила рік через затримку поставок зброї", – додав німецький депутат.

За його словами, саме держав, які підтримують Україну, залежить, наскільки успішним і швидким буде її наступ.

"Ми можемо негайно відправити ATACMS, F16, Taurus, а також інші основні бойові танки. Це розумніше, ніж сидіти в кріслі й коментувати просування фронту, якого ми в Німеччині взагалі не можемо зрозуміти. Тим більше, що ми б не відправляли свої війська в такі важкі ситуації", – підсумував Кізеветтер.

Нагадаємо, напередодні у виданні Bild з'явилась публікація про секретний документ Бундесверу, в якому містяться критичні оцінки використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни.