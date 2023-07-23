Україна вже відвоювала половину захоплених РФ територій, але контрнаступ буде важким – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала половину своїх територій, які Росія захопила з початку повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, яке наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Україна вже повернула близько 50% території, яка була спочатку захоплена (Росією – ред.)", – зазначив держсекретар.

Водночас, за його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.

Він розповів, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

Раніше Блінкен заявляв, що ситуація на полі бою в Україні зміниться після того, як Збройні сили України "розгорнуться".

Перед цим Міноборони Естонії розповіло, що атаки російських окупаційних військ на північному сході України, ймовірно, ускладнять контрнаступ ЗСУ на півдні.