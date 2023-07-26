Депутат Бундестага призвал давать Украине больше оружия, а не критиковать действия ВСУ

Депутат немецкого Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер резко отреагировал на публикацию в СМИ, в которой говорилось, что Бундестаг выступил с критикой действий Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательных действий.

Об этом Кизеветтер сказал в комментарии Укринформу, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что западные партнеры, в частности Германия, должны были бы предоставить Украине все необходимое оружие, а не выступать с критическими замечаниями относительно действий украинских военных.

"Я принципиально отвергаю такую критику, ведь мы, немцы, Бундесвер не находимся в окопах и поэтому не должны критиковать, сидя в теплых креслах и не имея данных о ситуации на месте. Украина должна полагаться на свой опыт и, в конце концов, обходиться тем крайне малым количеством материала, который она получает в поддержку", – заявил Кизеветтер.

Он отметил, что украинским войскам не хватает боевой авиации, средств антидронной и противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и прежде всего достаточного количества боеприпасов.

Депутат добавил, что Бундесвер не пошел бы в бой без надлежащей противовоздушной обороны и непосредственной поддержки с воздуха.

Кизеветтер подчеркнул, что именно колебания государств-партнеров, особенно Германии, привели к тому, что Украина потеряла почти год, а Россия за это время смогла значительно расширить свои линии обороны и глубоко окопаться.

Он убежден, что партнеры передали Украине мало вооружений и слишком поздно.

"Очень дерзко критиковать, когда Германия виновата в медленном прогрессе: самая большая проблема Украины в том, что она потеряла год из-за задержки поставок оружия", – добавил немецкий депутат.

По его словам, именно от государств, которые поддерживают Украину, зависит, насколько успешным и быстрым будет ее наступление.

"Мы можем немедленно отправить ATACMS, F16, Taurus, а также другие основные боевые танки. Это разумнее, чем сидеть в кресле и комментировать продвижение фронта, которого мы в Германии вообще не можем понять. Тем более, что мы бы не отправляли свои войска в такие тяжелые ситуации", – подытожил Кизеветтер.

Накануне в издании Bild появилась публикация о секретом документе Бундесвера, в котором содержатся критические оценки использования ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны.