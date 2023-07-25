В Естонії застерегли від нав’язування Україні темпу контрнаступу

Посол Естонії в НАТО вважає, що не можна нав’язувати Україні ззовні темп контрнаступу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, Юрі Луйк сказав в ефірі каналу ETV.

За його словами, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

"Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них. І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв", – сказав він.

Луйк зазначив, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяні в боях.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що не потрібно створювати додатковий тиск на українців у питанні контрнаступу, натомість потрібно надавати більше зброї і допомоги.

Між тим, у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.