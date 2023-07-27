У Швеції дозволили спалити Тору біля посольства Ізраїлю

Поліція Стокгольма дала дозвіл на проведення у п’ятницю акції, під час якої жінка планує "підпалити запальничкою Тору" біля будівлі ізраїльського посольства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Заяву на проведення акції подала жінка у віці за 50 років, яка стверджує, що це "маніфестація на захист прав дітей у Швеції, які систематично порушуються". Вона пише, що планує "підпалити Тору запальничкою".

У дозволі від поліції Стокгольма зазначено, що в демонстрації візьмуть участь чотири людини. Правоохоронці кажуть, що залежно від обставин можуть посилити охорону заходу.

"Ми ведемо діалог з організатором та іншими сторонами, яких це може стосуватись, наприклад із посольством Ізраїлю", – прокоментував речник поліції Стокгольма Матс Ерікссон.

На розгляді правоохоронці перебувають ще три заявки на акції про спалення релігійних книг, але щодо них поки не було ухвалено рішень. Організатор однієї з них, який планував спалити Біблію, вже заявив SVT, що передумав.

Схожа акція зі спалення Тори й Біблії анонсувалась і раніше в липні, але її організатор кинув запальничку на землю і сказав, що не має наміру спалювати жодних книг.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на подібні акції у скандинавській державі.

Крім того, сама Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.