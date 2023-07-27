В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля

Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение в пятницу акции, во время которой женщина планирует "поджечь зажигалкой Тору" у здания израильского посольства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Заявление на проведение акции подала женщина в возрасте за 50 лет, которая утверждает, что это "манифестация в защиту прав детей в Швеции, которые систематически нарушаются". Она пишет, что планирует "поджечь Тору зажигалкой".

В разрешении от полиции Стокгольма указано, что в демонстрации примут участие четыре человека. Правоохранители говорят, что в зависимости от обстоятельств могут усилить охрану мероприятия.

"Мы ведем диалог с организатором и другими сторонами, которых это может касаться, например с посольством Израиля", – прокомментировал представитель полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

На рассмотрении правоохранителей находятся еще три заявки на акции о сожжении религиозных книг, но по ним пока не было принято решений. Организатор одной из них, который планировал сжечь Библию, уже заявил SVT, что передумал.

Похожая акция по сожжению Торы и Библии анонсировалась и ранее в июле, но ее организатор бросил зажигалку на землю и сказал, что не намерен сжигать никаких книг.

Провокационные акции с сожжением Корана в Швеции ранее привели к еще большему обострению отношений Стокгольма с Турцией, которая блокирует вступление страны в НАТО. В частности, президент Турции Эрдоган жестко реагировал на подобные акции в скандинавском государстве.

Кроме того, сама Швеция предупредила об ухудшении ситуации с безопасностью после того, как акции по сожжению Корана и дезинформационные кампании, которые проводят поддерживаемые РФ субъекты, разожгли ненависть к скандинавской стране в мусульманском мире.