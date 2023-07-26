ЄС засудив спалення Корану в Данії і Швеції: нетерпимості не місце в Євросоюзі

Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням подібних дій.

Про це йдеться у заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС ще раз заявляє про своє рішуче і категоричне неприйняття будь-якої форми підбурювання до релігійної ненависті і нетерпимості.

"Повага до різноманітності є основною цінністю Європейського Союзу. Це включає в себе повагу до інших релігійних спільнот", – наголосив він.

За його словами, паплюження Корану або будь-якої іншої книги, що вважається священною, ображає, вирадає зневагу і є явною провокацією.

"Проявам расизму, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості немає місця в Європейському Союзі", – йдеться у заяві

Боррель підкреслив, що ЄС відстоює свободу релігії чи переконань і свободу вираження поглядів, як за кордоном, так і вдома; але не все, що є законним, є етичним.

"Настав час об'єднатися заради взаєморозуміння та поваги. Ці дії, вчинені окремими провокаторами, лише на користь тим, хто хоче розділити нас і наші суспільства", – заявив він.

Напередодні ультраправа група "Данські патріоти" влаштувала другу за два дні поспіль акцію зі спалення Корану в Копенгагені.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на подібні акції у скандинавській державі.