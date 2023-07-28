Белый дом отказался комментировать сотрудничество США с судом в Гааге по поводу преступлений России

В Белом доме отказались от комментариев о возможном сотрудничестве США с Международным уголовным судом в Гааге по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Она напомнила позицию президента США Джо Байдена, который заявлял, что исполнители и пособники военных преступлений и других зверств в Украине должны быть привлечены к ответственности.

"Как вы знаете, мы поддерживаем ряд международных механизмов для выявления и привлечения к ответственности виновных, в том числе через Офис генпрокурора Украины, совместную следственную группу Евроюста и Мониторинговую миссию ООН по правам человека, экспертные миссии, созданные в рамках Московского механизма ОБСЕ, а также, в частности, Международный уголовный суд", – отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что США отправили группы международных следователей и прокуроров для оказания помощи украинскому Офису генпрокурора в документировании, сохранении и подготовке дел о военных преступлениях РФ.

"Что ксается конкретно МУС... мы не будем углубляться в детали сотрудничества, что соответствует практике суда рассматривать запросы о сотрудничестве конфиденциально. Поэтому мы будем очень осторожными и будем продолжать эту традицию, которая существует уже некоторое время", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она также отказалась отвечать на вопрос журналиста об "изменении политики" США, поскольку страна не подписала Римский статут, на основе которого работает Международный уголовный суд.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Джо Байден тайно дал распоряжение правительству начать передавать доказательства российских военных преступлений в Украине в Международный уголовный суд в Гааге. Эту информацию подтвердил украинский генпрокурор Андрей Костин.

В прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал свои данные МУС.

В Минобороны США опасались создания прецедента, который может проложить путь для судебного преследования американских военных.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что США намерены передать Международному уголовному суду данные о военных преступлениях РФ.